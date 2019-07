Zanetti: «Nessuna offerta per Lautaro Martinez, spero rimanga»

Javier Zanetti ha parlato dell’eliminazione dell’Argentina dalla Copa America e del mercato dell’Inter, soprattutto di Lautaro Martinez

Zanetti, ai microfoni di TycSports, ha parlato dell’eliminazione dell’argentina dalla Copa America e di Lautaro Martinez.

ARGENTINA – «Sono triste perché l’Argentina ha fatto una partita molto buona contro un grande avversario».

LAUTARO MARTINEZ – «All’Inter non è arrivata alcuna offerta. Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi lo ha chiesto? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po’…».