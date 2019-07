Zaniolo, il Tottenham in pressing: il piano degli Spurs

Il Tottenham torna alla carica per Zaniolo. Il piano degli Spurs per convincere la Roma a cedere il suo giovane centrocampista

Non molla la pista per Zaniolo il Tottenham. Il club inglese, come spiega Alfredo Pedullà, è tornato alla carica per il centrocampista della Roma. La valutazione degli Spurs è di 50 milioni: il piano prevede il cartellino di Alderweireld più un conguaglio.

Gli inglesi darebbero dunque alla Roma il loro giocatore, valutato 23 milioni, più 27 milioni. Se la Juve non dovesse rispondere adeguatamente, si porterebbe avanti la trattativa con il club di Premier.