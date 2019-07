Zidane: «Bale vicino alla cessione, speriamo se ne vada presto»

Zidane parla anche di mercato in conferenza stampa: le parole del tecnico francese su Bale e sulla sua cessione vicina

Dopo l’amichevole persa contro il Bayern Monaco, Zidane è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole sul mercato e soprattutto su Gareth Bale.

«Se dovesse andare via domani, meglio. Non è stato convocato perché il club sta trattando la sua cessione. Per questo motivo non ha giocato, vedremo cosa succederà. Non ho niente di personale contro di lui, ma devo prendere le mie decisioni. Arriva un momento in cui devi cambiare, ed è un bene per tutti che se ne vada. Anche per il giocatore, che conosce la situazione» ha dichiarato il tecnico francese.