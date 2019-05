Zielinski: «Potevamo fare di più, ma l’anno prossimo…»

Il centrocampista polacco del Napoli parla in avvicinamento alla sfida di campionato contro l’Inter. Le parole di Piotr Zielinski

Intervistato da Sky Sport in avvicinamento alla sfida contro l’Inter, Piotr Zielinski ha parlato della stagione ormai agli ultimi sussulti: «Adesso speriamo di chiudere bene la stagione. Certo, potevamo fare qualcosa in più, ma l’annata è comunque positiva. Non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo, ma la squadra ha tanta qualità ed esperienza. L’anno prossimo saremo ancora più forti».

BILANCIO PERSONALE – «Potevo segnare di più, arrivare almeno a 10 gol, ma sono comunque soddisfatto. L’anno prossimo darò sicuramente di più alla squadra».

MERCATO – «La rosa è ampia, di qualità. Sarà il mister a decidere chi confermare e chi dovrà lasciare la squadra, ma tanti resteranno perché siamo forti e l’anno prossimo lo saremo ancora di più. Anche perché il mister è già stato un anno con noi. Ci toglieremo tante soddisfazioni».