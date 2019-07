La Germania schianta il Brasile per 7-1 al Mineirao – 8 luglio 2014 – VIDEO

L’8 luglio 2014, nella semifinale dei Mondiali, la Germania schianta il Brasile padrone di casa per 7-1 al Mineirao

Un tempo era stato il Maracanazo è turbare il sonno e il sogno dei tifosi brasiliani. In epoca decisamente più recente, il fantasma è tornato ad aleggiare su un’intera nazione con il Mineirazo. Ovvero la semifinale dei Mondiali 2014, disputati dal Brasile padrone di casa al Mineirao contro la Germania. Risultato? Un clamoroso 7-1 per i teutonici.

Un’incredibile partita che, al 29′ del primo tempo, vede i tedeschi avanti per 5-0 nello stupore e nell’incredulità generale. In rete Muller, Klose, due volte Kroos e Khedira. Prima che, nella ripresa, una doppietta di Schurrle porti il risultato sul 7-0, mitigato – ma neanche molto – dalla marcatura di Oscar allo scadere. Per una delle sconfitte più dolorose di sempre dei verdeoro.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.