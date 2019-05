A Torino il torneo di calcio a 5 che regala la possibilità di incontrare Neymar

Al centro sportivo Z5 di Torino arriva il Red Bull Neymar Jr’s Five, torneo di calcio a 5 che può regalare la possibilità di conoscere Neymar

Il 18 maggio arriva a Torino, presso centro sportivo Z5 Torino di via Enrico Fermi 10, il Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo di calcio a 5 mondiale che vedrà migliaia di partecipanti in tutta Italia e che sabato sarà di scena nel capoluogo piemontese. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale avranno la possibilità di volare in Brasile per la Finale Mondiale presso l’Instituto Projeto Neymar Jr, dove ad accoglierli ci sarà proprio il campione brasiliano del Psg.