Allenatore Sampdoria, vicino l’accordo con Dionisi: i dettagli

La Sampdoria sarebbe vicina all’accordo con Dionisi come nuovo allenatore dei blucerchiati

La Sampdoria ha le idee chiare, o meglio Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha scelto il tecnico per la prossima stagione e aspetta le mosse dell’Empoli, ma resta fermo sulla sua volontà di non pagare alcun indennizzo per liberare il tecnico dal club doriano.

L’accordo tra le parti sarebbe già stato trovato: Alessio Dionisi siglerebbe un triennale con un ingaggio pari a 800 mila euro a stagione. Non avrebbe nemmeno chiesto garanzie sulla rosa e sull’area tecnica.