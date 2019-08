Amichevole Cesena-Milan, streaming e probabili formazioni: rossoneri impegnati in Romagna nell’ultimo test prima del campionato

Dopo le sfide internazionali dell’International Champions Cup 2019 e l’amichevole in Kosovo contro il Feronikeli, il Milan di Marco Giampaolo chiude il suo precampionato con l’amichevole in Romagna contro il Cesena di Francesco Modesto, che giocherà nel Girone B di Serie C. Cesena-Milan: la partita si giocherà la sera di sabato 17 agosto 2019 alle ore 20.30 nella cornice dello Stadio Dino Manuzzi di Cesena.

I rossoneri nei precedenti impegni hanno superato 2-0 il Feronikeli, perso ai rigori per 7-6 contro il Manchester United e dopo i 90 minuti con Benfica e Bayern Monaco (1-0 in entrambi i casi). I romagnoli, invece, prima di affrontare i rossoneri, hanno ottenuto 2 vittorie nelle prime 2 partite del Gruppo E della Coppa Italia di Serie C.

Per l’occasione il tecnico del Milan Marco Giampaolo potrebbe far debuttare a partita in corso il nuovo acquisto Leo Duarte, mentre l’algerino Bennacer non è stato nemmeno convocato, come del resto Reina, Kruni, Laxalt e Rafael Leão. A centrocampo Borini sarà ancora utilizzato da mezzala destra, con Biglia in cabina di regia e Calhanoglu mezzala sinistra. In attacco sarà riproposta la strana coppia composta dallo spagnolo Samu Castillejo e dal bomber Piatek, con Suso a supporto sulla trequarti.

La partita amichevole Cesena-Milan sarà trasmessa in diretta da Milan TV, visibile al canale 230 della piattaforma Sky previa sottoscrizione di un abbonamento apposito. Per gli abbonati al canale tematico rossonero la gara sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Cesena-Milan

Competizione: Amichevole

Quando: Sabato 17 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in tv: Milan TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Fadil Dino Manuzzi (Cesena)



Le probabili formazioni

CESENA (3-4-3): Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Russini. All. Modesto

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

