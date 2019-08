Amichevole Triestina-Juventus streaming e probabili formazioni: ultimo test estivo per i bianconeri di Sarri prima dell’inizio della Serie A

Ultimo impegno del precampionato per la Juventus di Maurizio Sarri, che prima dell’inizio della Serie A 2019/2020 sfiderà in amichevole in Friuli Venezia-Giulia la Triestina di Massimo Pavanel, formazione che giocherà nel Girone B di Serie C. Triestina-Juventus: la partita si giocherà la sera di sabato 17 agosto 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio Nereo Rocco di Trieste.

La Juventus ha finora collezionato 2 sconfitte nell’ICC 2019 contro Tottenham e Atletico Madrid, una vittoria ai rigori sull’Inter, un pareggio con il Team K-League e una vittoria per 3-1 sulla Juventus B nel test in famiglia di Villar Perosa. Dal canto suo la Triestina ha eliminato nel Primo turno di Coppa Italia la Cavese (vittoria casalinga per 3-1) per poi cedere nel Secondo Turno al Perugia al Curi (1-0).

Sarri approfitterà del test per verificare la condizione di alcuni elementi chiave della squadra a 7 giorni dal debutto in Serie A contro il Parma. Ancora out Cristiano Ronaldo per l’affaticamento accusato all’adduttore sinistro, recupera invece De Ligt, che ha superato le conseguenze di una vescica sotto il piede. Il tecnico bianconero potrebbe però preferirgli Chiellini in coppia con Bonucci dal 1′. Possibile debutto da titolare per l’ultimo arrivato Danilo. Davanti, con il 4-3-1-2 di base, facilmente adattabile al 4-3-3, probabile tandem argentino Higuain-Dybala con Bernardeschi alle loro spalle.

La sfida amichevole Triestina-Juventus sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).C’è inoltre l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Gli abbonati Sky potranno anche seguire la gara in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso la piattaforma Sky Go. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Triestina-Juventus

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: Sabato 17 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Nereo Rocco (Trieste)



Le probabili formazioni

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Scrugli; Procaccio, Giorico, Steffè, Mensah; Costantino, Granoche. All. Pavanel

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

