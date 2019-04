Dopo solo due anni la Serie A saluta il Boxing Day (la giornata di Santo Stefano) e torna al vecchio calendario: dal 2019/2020 sosta natalizia e calcio il giorno della Befana

Calendario Serie A 2019/2020, si cambia. Dopo un paio di stagioni di esperimenti (non riusciti), il calcio italiano saluta il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti la Coppa Italia, mentre in questa – sul modello tradizionale della Premier League – si era giocata la penultima giornata del girone di andata della Serie A, che si è poi concluso con l’anno solare, salvo riprendere praticamente a metà gennaio.

La grossa difficoltà delle pay-tv sarebbe proprio quella di vendere il proprio prodotto con soltanto un paio di week-end di campionato nel mese di gennaio a quanto sembra, da qui la decisione da parte della Lega, che verrà ratificata oggi, di abortire l’esperimento del Boxing Day e, più in generale, del calcio italiano durante le feste natalizie, che non ha scaldato particolarmente i tifosi.

Si torna dunque al calendario Serie A delle origini, come avvenuto fino al 2016: la Serie A si interromperà per la sosta natalizia ufficialmente il 22 dicembre 2019 per riprendere poi il 6 gennaio 2020, il giorno della Befana. Non solo: il campionato comincerà il 24/25 agosto 2019 e si concluderà il 25 maggio 2020, con un po’ di anticipo per permettere alla Nazionale di preparsi in vista degli eventuali Europei.

Le altre soste sono fissate per l’8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019, il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020. Tre saranno invece saranno i turni infrasettimanali: il 25 settembre 2019, il 30 ottobre 2019 e il 22 aprile 2020.

Calendario Serie A 2019/2020