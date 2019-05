Analisi tattica: Inter, Vecino porta incisività negli inserimenti

Pur senza avere grandi qualità in rifinitura, Vecino è uno dei centrocampisti dell’Inter più bravo a inserirsi senza palla.

Per quanto non sia forse un fine palleggiatore, Matías Vecino negli inserimenti senza palla è una delle principali risorse dell’Inter per dare imprevedibilità a una manovra a volte un po’ piatta. Basti pensare all’occasione del gol contro il Milan.

Anche quando parte da una teorica posizione di mediano a 2, quando vede lo spazio si butta bene in avanti per sfruttare così le sue doti atletiche. Un esempio lo si vede sopra: Politano e Nainggolan bassi, attraggono su di sé gli avversari e l’uruguagio si inserisce nello spazio creatosi.