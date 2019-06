Ancelotti, gli auguri social del presidente De Laurentiis

Ancelotti, arrivano anche gli auguri sui social del presidente De Laurentiis: sempre più forte il legame tra i due

Carlo Ancelotti compie oggi 60 anni, e non potevano certo mancare gli auguri di buon compleanno del suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

Di sicuro AdL non si sarà limitato a scrivere sui social, ma avrà colto l’occasione per parlare con Ancelotti e magari non solo del suo compleanno. Tante le trattative in corso: riceverà Carletto un adeguato regalo per i suoi 60 anni?