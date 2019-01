Arbitri Coppa Italia: ecco le designazioni per il prossimo turno di Coppa. Giacomelli a San Siro per Milan-Napoli

Sarà Piero Giacomelli a dirigere l’incontro tra Milan e Napoli valevole per i quarti di Coppa Italia e in programma martedì 29 gennaio alle 20.45 a San Siro. Designazione che sta già facendo discutere in casa Napoli: Giacomelli era al Var sabato scorso in occasione della sfida di campionato tra le due compagini (gli azzurri reclamano un rigore su Insigne e protestano per l’espulsione, per doppio giallo, a Ruiz). Martedì al Var ci saranno Aureliano e Schenone. Per Fiorentina–Roma (mercoledì ore 18.15) invece è stato designato l’arbitro Manganiello con Mazzoleni e Paganessi addetti al Var. Mercoledì sera spazio ad Atalanta–Juve (ore 20.45) arbitra Pasqua, Doveri e Marrazzo al Var. Si chiude con Inter–Lazio giovedì sera (21): Abisso dirigerà l’incontro, Banti e Vivenzi al Var. Arbitri Coppa Italia: tutte le designazioni con arbitro, guardalinee, quarto uomo e Var e Avar.

MILAN – NAPOLI 29\01 h. 20.45

GIACOMELLI

COSTANZO – MELI

IV: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

FIORENTINA – ROMA 30\01 h. 18.15

MANGANIELLO

DI LIBERATORE – PERETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – JUVENTUS 30\01 h. 20.45

PASQUA

TONOLINI – TEGONI

IV: LA PENNA

VAR: DOVERI

AVAR: MARRAZZO

INTER – LAZIO 31\01 h. 21.00

ABISSO

VUOTO – MANGANELLI

IV: CALVARESE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI