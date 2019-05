Arsenal, stagione finita per Ramsey: la Juve deve preoccuparsi?

Arsenal, dopo l’infortunio a Napoli, la stagione di Ramsey si chiude qui: a luglio arriverà alla Juve. Ma in quale stato di salute?

L’infortunio di Aaron Ramsey al San Paolo, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal, sembrava essere lieve, ma non è così. Infatti quello spezzone di gara giocata a Napoli, sarà l’ultima apparizione con la maglia dei Gunners per il gallese.

Stagione finita dunque per Ramsey, che a luglio approderà alla Juventus. I bianconeri però possono stare tranquilli sul suo stato di salute: le sue condizioni non sono gravi, ma non consentono un recupero in tempi brevi.