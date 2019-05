Atalanta-Genoa, Prandelli: «Perso fiducia, domani tiferemo Sampdoria»

Atalanta-Genoa, Prandelli nel post gara è amareggiato per la sconfitta: la zona retrocessione è solo a quattro punti di distanza

Cesare Prandelli è amareggiato per la sconfitta contro l’Atalanta. Il tecnico del Genoa ha così commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: «In questi momenti c’è poco da dire, quando si riprenderà la settimana avremo modo di parlare. Dispiace molto perché all’intervallo eravamo in partita, poi abbiamo commesso un’ingenuità grave e lì abbiamo perso fiducia. Dentro di noi abbiamo una cattiveria illimitata, i ragazzi stanno lavorando tanto».

La situazione in zona salvezza si fa complicata adesso: «La situazione è molto delicata, dobbiamo lottare fino alla fine. Il primo gol come spesso capita ci ha tolto un po’ di certezze, questo non deve accadere. Dobbiamo arrivare preparatissimi alla partita contro il Cagliari, sabato abbiamo l’occasione di giocarci questa gara per vincere. Se la vinciamo saranno quei tre punti che stiamo cercando da tempo di fare».

L’Empoli è a soli quattro punti di distanza dal Genoa, e domani i toscani affrontano la Sampdoria: «Sarà una settimana particolare in cui cercheremo di aiutare ancora di più questa squadra. Domani tiferemo la Sampdoria, vorremmo arrivare sabato con quattro punti di vantaggio e speriamo che vincano».