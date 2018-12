Atalanta-Lazio, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Lazio in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il Monday night della 16ª giornata di Serie A

Il posticipo del lunedì della 16ª giornata del campionato metterà di fronte Atalanta e Lazio che si affronteranno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. La gara in programma lunedì alle ore 20:30 profuma di Europa dato che le due squadre hanno come obiettivo quello di conquistare un pass per le prossime competizioni europee. La formazione nerazzurra si trova a ridosso della zona Europa, al 7° posto a solo un punto dal Torino un gradino più sopra in classifica. Al 5° ci sono invece i biancocelesti che hanno un margine dai Granata di tre lunghezze. Un successo potrebbe essere utile ad entrambe le formazioni per raggiungere l’obiettivo societario prefissato.

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del decoder) e Sky Sport 251. Il Monday night sarà visibile sull’app Sky Go scaricabile, dagli abbonati alla tv satellitare, su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche la piattaforma di streaming NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) offrirà la visione del match. Infine la gara andrà in onda su Rai Radio 1 e potrà essere seguita in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Lazio

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 17 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

QUI ATALANTA – Il tecnico Gasperini vuole assolutamente mettere nel dimenticatoio il deludente inizio di stagione e piazzarsi il prima possibile tra le prime sei della classe per conquistare la terza qualificazione consecutiva in Europa League. Contro i biancocelesti dovrebbero scendere in campo quasi tutti gli stessi effettivi visti nello stesso turno di campionato che hanno battuto in trasferta l’Udinese. Nel 3-4-1-2 dovrebbero andare in difesa Toloi, Masiello e Palomino, con quest’ultimo in ballottaggio con Mancini di rientro dall’infortunio. A centrocampo solita linea formata da Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens, mentre sulla trequarti torna dalla squalifica Ilicic. In attacco ci saranno Gomez e Zapata, autore di una tripletta al Dacia Arena contro il club friulano.

QUI LAZIO – La Lazio, archiviata la pratica Europa League che l’ha vista accedere ai sedicesimi di finale come seconda nel girone, torna in campo per trovare punti utili. Inzaghi, visti le diverse pedine a riposo contro l’Eintracht Francoforte, manderà in campo i migliori componenti della rosa. Nel 3-5-1-1, ormai divenuto schieramento fisso per il tecnico biancoceleste, la linea difensiva sarà formata da Wallace, Acerbi, Radu, davanti al portiere Strakosha. A centrocampo sulle corsie andranno Marusic e Lulic, mentre centralmente sicuri di una maglia dovrebbero essere, Parolo e Milinkovic-Savic, mentre Badelj è in dubbio, visto il possibile rientro dal problema fisico di Lucas Leiva. Sulla trequarti dietro l’unica punta Immobile dovrebbe tornare Luis Alberto.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Stakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

