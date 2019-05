Atalanta, l’onnipresenza di Remo Freuler e Marten De Roon

Freuler e De Roon sono tra i protagonisti dell’Atalanta di Gasperini. Anche contro il Sassuolo hanno disputato una prestazione monumentale

Nell’Atalanta dei miracoli, Freuler e De Roon sono stati due pilastri cardine di Gasperini in mezzo al campo. Pure nella decisiva vittoria di Reggio Emilia hanno offerto una prova maiuscola.

Dei 592 passaggi totali fatti dall’Atalanta, ben 163 sono di Freuler e De Roon (quasi il 30%). Come se non bastasse, si sono imposti difensivamente, con ben 9 palloni recuperati complessivi (8 provenienti da contrasto). Tecnica e fisicità, una stagione storica per loro e l’Atalanta.