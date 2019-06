Il centrocampista ex Milan Andrea Bertolacci cerca squadra. Tra le varie opzioni è spuntata quella dell’Atalanta

Andrea Bertolacci, centrocampista svincolato dal Milan, è libero di cercarsi una nuova squadra. Il calciatore andrà via a costo zero e ha in mano diverse offerte. Sembra tramontata la pista Genoa.

Secondo Il Corriere di Bergamo, sull’ormai ex rossonero c’è anche l’Atalanta. La Dea ha bisogno di un centrocampista e Gasperini conosce molto bene il calciatore, avendolo allenato al Genoa.