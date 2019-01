Atalanta maravilla: super attacco, è record di gol in Serie A

Record di gol per l’Atalanta grazie ai tre gol nella rimonta ai danni della Roma: non ha mai segnato così tanto nelle prime 21 partite di Serie A

Con la fantastica rimonta di oggi contro la Roma, da 0-3 a 3-3, l’Atalanta si conferma una fastidiosa gatta da pelare per tutte le squadre di Serie A, senza escludere neanche la Juventus che appena quattro giornate fa ha pareggiato 2-2, tra mille difficoltà, all’Atleti Azzuri d’Italia. Il segreto? Sicuramente l’organizzazione di gioco che mister Gasperini è riuscito a dare ai bergamaschi, riuscendo a trovare un equilibrio tra giocatori esperti, riconferme dello scorso campionato ma soprattutto con alcune nuove aggiunte che hanno concesso all’Atalanta di restare tra le pretendenti ad un posto in Europa anche in questa stagione. Strettamente collegata all’organizzazione di gioco c’è la grande produzione offensiva dei neroazzurri.

Infatti, l’Atalanta non aveva mai segnato così tanto nelle prime 21 giornate di Serie A, realizzando 47 gol, record assoluto per gli orobici. Dato che fa ancora più impressione se si pensa che nel computo delle reti realizzate non fìgura nemmeno un autogol a favore. Da dove arriva questo record? Sembra paradossale dirlo ma viene dalla difesa: in questa prima parte di campionato i difensori atalantini sono andati a segno 14 volte, ovvero un record per i massimi campionati europei. In prima linea sicuramente l’esplosione in zona realizzativa di Gianluca Mancini (5 gol), seguito dai 3 gol di Hateboer, i 2 di Castagne, mentre Palomino, Djimisti, Gosens e Toloi hanno realizzato una rete a testa. Il centrocampo apporta il suo contributo con 3 reti (Freuler, De Roon, Pasalic), mentre in attacco a fare la voce grossa è Duvan Zapata. El Ternero ha trovato nell’11 di Gasperini la sua consacrazione, totalizzando uno score, fino a questo punto del campionato, di 15 reti, tallonando Quagliarella grazie alla striscia di 8 partite consecutive in gol. Per quanto riguarda gli altri giocatori offensivi, troviamo a 6 reti Josip Ilicic e con 5 segnature il Papu Gomez, fiero capitano della pirotecnica armata bergamasca.