Atletico Madrid, Godin parlerà il 7 maggio: conferenza per svelare il futuro

L’Atletico Madrid ha confermato che Diego Godin svelerà il suo futuro in conferenza nella giornata di domani: l’Inter lo aspetta

La stagione 2018-19 sarà probabilmente l’ultima nella Liga spagnola per Diego Godin. Il difensore centrale uruguayano, da tempo accordatosi con l’Inter, svelerà ufficialmente domani in conferenza stampa quello che sarà il suo futuro calcistico, e a confermarlo è stato lo stesso club colchonero.

Salvo colpi di scena, dunque, ci si aspetta che il giocatore dell’Atletico Madrid annunci il passaggio ai nerazzurri in estate e il suo approdo nella Serie A italiana. L’intesa con i nerazzurri prevederebbe la stipula di un contratto triennale fino al 2022 con il club del presidente Zhang con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione.

Ancora poche ore, dunque, e il classe 1986 farà chiarezza su quella che sarà la sua decisione. Dopo 8 stagioni consecutive con l’Atletico Madrid, in cui ha collezionato complessivamente 27 reti in 387 presenze, per l’uruguayano sembra giunto il momento di cambiare squadra e Paese. L’arrivo di Godin in nerazzurro porterà probabilmente la società milanese a cedere uno dei centrali difensivi attualmente in rosa: l’indiziato numero uno è Skriniar, che fa gola a molti grandi club europei, ma alla fine potrebbe toccare a Miranda a esser messo sul calciomercato.