Balalaika su Mediaset: al via il programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018, ecco le informazioni sul cast e su quando andrà in onda

Tutto pronto per l’inizio di Balalaika, il programma che lancerà ufficialmente il Mondiale di Russia 2018 targato Mediaset (leggi anche: RUSSIA 2018 SU MEDIASET: ECCO IL PROGRAMMA). La trasmissione è ai nastri di partenza e vedrà ufficialmente la luce sulle frequenze di Canale 5 da venerdì 15 giugno 2018 alle ore 22.30 circa, immediatamente al termine di Portogallo-Spagna, partita valida per gruppo B e primo vero big match della Coppa del Mondo. Balalaika andrà in onda al termine di tutte le partite in prima serata della rete ammiraglia del Biscione e si darà il cambio con Tiki Taka Russia, condotto da Pierluigi Pardo, che invece andrà in onda al termine delle partite in prima serata che saranno trasmesse su di Italia 1. Al timone della trasmissione Nicola Savino, già conduttore di Quelli che il Calcio ai tempi Rai, insieme alla signora Totti Ilary Blasi.

Non è tutto però, perché ad arricchire la trasmissione ci sarà un folto cast di ospiti, a partire dalle voci fuori campo dell’immancabile Gialappa’s Band (di ritorno al grande calcio su Mediaset dopo gli anni ruggenti di Mai dire gol), che commenterà anche alcune delle partite del Mondiale in viva voce su Mediaset Extra. Presenti in studio anche Diego Abatantuono, il Mago Forest e dulcis in fundo la splendida Belen Rodriguez, che avrà modo di rallegrare il pubblico a casa con alcuni interventi ad hoc nel corso del programma. Ad alzare il livello tecnico di Balalaika sarà invece Ciro Ferrara: l’ex difensore ed allenatore della Juventus, attualmente opinionista Mediaset, dirà la sua sulle partite di giornata evidenziando gli episodi più controversi.

Balalaika su Mediaset: il promo con Piersilvio Berlusconi

In onda da qualche giorno anche il promo di lancio della trasmissione che inscena una finta quando surreale conferenza stampa di presentazione con protagonisti Savino e la Blasi. Nel corso dello spot fanno le loro improbabili incursioni pure Abatantuono e, ovviamente, la Rodriguez, che invita i presenti – in assenza dell’Italia al Mondiale – a tifare Argentina. Fuori campo le solite voci della Gialappa’s, mentre in un fotogramma del promo appare per un momento pure il vice-presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi. La comparsata di Berlusconi junior sarebbe stata suggerita direttamente da Marco Santin, uno dei membri della Gialappa’s, durante la registrazione dello spot.

