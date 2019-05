Barcellona, Valverde deluso: «Ottimo Liverpool, ma noi non siamo stati capaci di reagire»

L’allenatore del Barcellona è dispiaciuto per il clamoroso ko contro il Liverpool: «È un risultato terribile per i tifosi e per noi stessi»

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde è intervenuto in conferenza stampa per commentare la clamorosa sconfitta dei blaugrana contro il Liverpool: «Quando su quel calcio d’angolo ho visto la palla entrare sono rimasto attonito, la loro giocata ci ha sorpreso. Loro sono una grande squadra. La strada si è messa in salita dopo i due gol subiti in sequenza».

Valverde continua: «Non siamo riusciti a segnare e ci hanno rimontato. E’ un risultato terribile per i nostri tifosi e per noi stessi. E’ molto brutto ma mi congratulo con il Liverpool. Abbiamo cercato di trovare più profondità ma la partita è terminata con il quarto gol. Non siamo riusciti a rispondere».