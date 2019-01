Tutti vogliono Barella: sfida a suon di milioni e contropartite in Europa

Barella è il calciatore più richiesto del calciomercato, con Napoli e Inter in prima fila. Ma le inglesi sono pronte a super offerte

Tutti pazzi per Nicolò Barella. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, si pone l’attenzione sul gioiello del Cagliari. Il classe ’97 è finito nel mirino di mezza Europa, con Inter, Napoli, Chelsea e Manchester United in prima linea. Gli azzurri di De Laurentiis hanno provato l’affondo con una super offerta a Giulini, 20 milioni più Rog e Diawara. I nerazzurri hanno subito risposto con Eder e Gabigol, obiettivi dei sardi. Sullo sfondo, le due inglesi sono pronto a offerte folli per averlo, anche se la giovane stella al momento sembra prediligere una permanenza in Italia. Una situazione in pieno sviluppo che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, con tutti gli occhi puntati addosso.