Bologna, Denswil si presenta: «Qui grazie a Dijks. Su Mihajlovic…»

Il neo acquisto del Bologna, Denswil, si è presentato ai tifosi nel corso della conferenza odierna: le sue parole

Nella giornata di oggi, il neo acquisto del Bologna, Stefano Denswil, ha parlato nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Ecco le parole rilasciate sulla sua nuova avventura con i colori rossoblù: «Ero allo stadio per l’ultima partita della stagione contro il Napoli, mi aveva invitato il mio amico Dijks. I contatti con il Bologna sono iniziati circa un mese fa, la società mi ha voluto fortemente. Sono contento di essere qui, mi trovo bene. Lo staff e i compagni mi stanno aiutando con la lingua, per adesso parlo solamente inglese ma sto imparando l’italiano. Mihajlovic? Due giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister, la squadra vuole reagire e tutti vogliamo combattere per lui».