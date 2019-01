Inzaghi verso l’esonero dopo Bologna-Frosinone: manca solo l’ufficialità

Disastro contro il Frosinone che condanna Inzaghi, l’esonero è dietro l’angolo. Ecco i nomi per sostituire il tecnico del Bologna

Doveva essere la partita decisiva per il futuro di Filippo Inzaghi. E probabilmente lo sarà. Il tecnico del Bologna è ormai al capolinea, visto che la squadra è stata sconfitta 0-4 al Dall’Ara dal Frosinone penultimo.Il clima era già abbastanza teso, come si poteva intuire dalle dichiarazioni del presidente Joey Saputo:«Inzaghi? Sta facendo di tutto per cambiare la situazione, ha fatto certi errori e credo che la situazione cambierà. Decisiva per lui col Frosinone? Vediamo dopo la partita, ve lo farò sapere lunedì se la partita di domenica lo è stata». Difficilmente i rossoblù ribalteranno il risultato. Pertanto, il destino del tecnico è segnato. Per il futuro i nomi più gettonati sono quelli di Sinisa Mihajlovic, Gianni De Biasi e Roberto Donadoni. In netta pole, sottolinea Sky Sport, c’è il tecnico serbo: contatti negli scorsi giorni con la dirigenza, sul tavolo un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico fino al 2021 in caso di salvezza. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, ma l’ex mister di Milan e Venezia ha la valigia pronta: da decidere solo il nome del suo erede. Nella mixed zone, oltretutto, c’è già chi lo dà per spacciato e sta cercando di mettersi in contatto con l’ex allenatore del Torino per ottenere conferme.