Borussia Dortmund, Favre: «Inter? Non ci pensiamo»

Il tecnico del Borussia Dortmund Favre non pensa alla sfida di Champions League contro l’Inter: «Prima il Wolfsburg»

Lucien Favre non intende perdere di vista la Bundesliga. Per il tecnico del Borussia Dortmund è più importante la sfida contro il Wolfsburg dell’impegno di Champions League con l’Inter.

«Giochiamo contro il Wolfsburg, domani, non ha ancora perso in Bundesliga. Ecco perché non possiamo pensare ai prossimi impegni», queste le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi in conferenza stampa.