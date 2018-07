Brasile-Belgio, quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Brasile-Belgio è la seconda gara valida per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre si affrontano venerdì 6 luglio alle ore 20 alla Kazan Arena di Kazan. Il Brasile guidato da Tite arriva all’appuntamento dopo aver superato agli ottavi di finale l’ostico Messico di Juan Carlos Osorio. Il Belgio del ct Roberto Martinez è invece approdato ai quarti di finale eliminando il Giappone con una rocambolesca rimonta completata negli ultimi secondi di gara. Grandi motivazioni, dunque, in vista della gara di Kazan: da una parte la squadra più accreditata del torneo, dall’altra una selezione piena di qualità e cresciuta notevolmente negli ultimi anni. All’orizzonte, poi, una semifinale altresì prestigiosa: chi avrà la meglio tra brasiliani e belgi si giocherà l’accesso alla finale del Mondiale con la vincente di Uruguay-Francia.

Brasile-Belgio verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti di Brasile-Belgio saranno fruibili anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Brasile-Belgio, probabili formazioni

QUI BRASILE – Il commissario tecnico Tite dovrebbe poter contare su Marcelo, reduce dai problemi alla schiena e in ballottaggio con Filipe Luis per la maglia da terzino sinistro. Difesa a 4 poi verso la conferma di Fagner, Thiago Silva e Miranda; in mezzo al campo, con Casemiro squalificato, Fernandinho è pronto a giocare in coppia con Paulinho. Sulla trequarti, Willian, Neymar e Coutinho si scaldano per supportare ancora l’unica punta Gabriel Jesus.

QUI BELGIO – Il ct Martinez va verso la conferma del rodato sistema 3-4-3: davanti al portiere Courtois, la linea difensiva dovrebbe essere coperta da Alderweireld, Boyata (pronto anche Kompany) e Vertonghen. A centrocampo conferme per Meunier, De Bruyne e Carrasco, mentre è ballottaggio tra Witsel e Fellaini. In attacco, il capitano Eden Hazard e Driens Mertens supporteranno ancora Romelu Lukaku.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, João Miranda, Filipe Luís; Paulinho, Fernandinho; Willian, Neymar, Coutinho; Gabriel Jesus.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Fellaini, de Bruyne, Carrasco; Hazard, Lukaku, Mertens.

Brasile-Belgio, curiosità e statistiche

I precedenti tra Brasile e Belgio sono 4: bilancio di tre vittorie verdeoro e 1 belga.

e sono 4: bilancio di tre vittorie verdeoro e 1 belga. Il primo confronto tra la Nazionale brasiliana e quella belga risale al 1963: in amichevole, vittoria degli europei per 5-1. L’ultima sfida, unica ufficiale tra le due selezioni, risale al Mondiale 2002: agli ottavi di finale, vittoria verdeoro per 2-0 (reti di Rivaldo e Ronaldo).

2002: agli ottavi di finale, vittoria verdeoro per 2-0 (reti di Rivaldo e Ronaldo). Il Brasile sta disputando il suo 21° Mondiale di calcio, unica squadra ad aver partecipato a tutti i tornei dal 1930 ad oggi. Nazionale più titolata con cinque titoli mondiali, ha vinto l’ultima Coppa del Mondo nel 2002 e dal 1994 ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale del torneo globale.

sta disputando il suo 21° di calcio, unica squadra ad aver partecipato a tutti i tornei dal 1930 ad oggi. Nazionale più titolata con cinque titoli mondiali, ha vinto l’ultima nel 2002 e dal 1994 ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale del torneo globale. Il Belgio sta giocando il suo tredicesimo Mondiale : il miglior risultato per i ‘Red Devils’ è datato 1986, con il quarto posto raggiunto in Messico.

sta giocando il suo tredicesimo : il miglior risultato per i ‘Red Devils’ è datato 1986, con il quarto posto raggiunto in Messico. Alla Kazan Arena si sfideranno la miglior difesa e il terzo miglior attacco dell’attuale torneo: il Brasile ha subito una sola rete nelle quattro gare di Russia 2018 disputate fin qui (7 quelle segnate). Il Belgio è andato a segno 12 volte, una in meno di Russia e Inghilterra; cinque invece le reti subite fin qui dai ‘Red Devils’.

Brasile-Belgio, l’arbitro della partita

Brasile-Belgio, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro serbo Milorad Mazic. 45 anni, nell’attuale torneo ha già diretto Corea del Sud-Messico (1-2) e Senegal-Colombia (0-1). Mazic è alla prima direzione di gara del Brasile, mentre già diretto la Nazionale belga in due occasioni: nel 2011 (4-1 contro il Kazakistan nelle qualificazioni a Euro 2012) e nel 2016 (4-0 contro l’Ungheria agli ottavi di finale di Euro 2016).