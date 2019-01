Gianluigi Buffon su Instagram mostra la sua solidarietà nei confronti di Emiliano Sala. In Premier un minuto di silenzio

Mentre le speranze di ritrovare Emiliano Sala in vita si riducono sempre di più al lumicino, Gianluigi Buffon dal suo profilo Instagram continua ad alimentare la fiducia dei tanti che si sono stretti in preghiera per ritrovare l’attaccante argentino, attraverso l’hashtag #prayforsala.

L’ex numero 1 bianconero, infatti, ha pubblicato una foto sui social con la maglia dell’attaccante appena passato al Cardiff. Purtroppo, nella giornata di ieri, le ricerche sono state definitivamente sospese. La Premier League, in segno di solidarietà per il dolore del Cardiff, e in un comunicato ufficiale dice: «La Premier League è profondamente addolorata nell’apprendere che la ricerca di Emiliano Sala e del pilota David Ibbotson è terminata. I nostri pensieri sono con i due uomini e i loro cari. Continueremo a sostenere i nostri amici del Cardiff City Football Club in questo momento incredibilmente triste. Come segno di rispetto ci sarà un momento di riflessione silenziosa per Emiliano e David in tutte le partite della Premier League della prossima settimana»