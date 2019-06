Buffon Juve, sono porte… girevoli: le gerarchie tra i pali in casa bianconera con il ritorno a casa del campione del mondo

Una notizia ha squarciato la notte dei tifosi bianconeri: Gigi Buffon è pronto a tornare alla Juve, dopo una stagione soltanto trascorsa lontano da Torino. Contratto da un anno e terreno preparato per un futuro da dirigente in seno al club. Una clamorosa indiscrezione che andrà dunque a ridisegnare il pacchetto dei portieri a disposizione di Sarri.

Perché la certezza è che la Juve, per oggi e per domani, tra i pali punta su Szczesny. Ben disposto dunque a riabbracciare l’ex compagno di squadra, ma con gerarchie invertite rispetto ad un anno fa. Aria di conferma anche per Pinsoglio, che ha l’indubbio vantaggio per le liste Uefa di essere maturato nel vivaio bianconero, mentre a fare spazio a Buffon sarà così Perin: l’ex Genoa reclama più spazio dopo una stagione nell’ombra e ha offerte dall’Italia e dall’estero.