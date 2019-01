Per Martin Caceres, dopo l’affare sfumato tra Lazio e Parma, spunta anche l’interesse del Bologna

Calciomercato Bologna: il club rossoblù mette nel mirino Martin Caceres. Il difensore uruguaiano, che sta trovando poco spazio nella Lazio, potrebbe lasciare la Capitale nell’attuale sessione di trasferimenti. Il giocatore, che sembrava destinato al Parma – l’affare è saltato per la distanza sulle cifre tra ducali e biancocelesti – è adesso monitorato con grande interesse dal Bologna. Come riporta Sky Sport, la società felsinea – che aveva messo nel mirino anche lo juventino Spinazzola, momentaneamente destinato alla permanenza in bianconero – ha avviato i primi contatti, che fanno ben sperare verso una concretizzazione dell’affare con la Lazio.