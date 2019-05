Cagliari, Castro: «Mi piacerebbe se Barella restasse, dipende da lui»

Cagliari, Lucas Castro parla del futuro di Nicolò Barella: le speranze dell’argentino di fronte agli scenari di calciomercato

Nicolò Barella è il futuro del Cagliari. Il valore del talentino rossoblù permette la sintesi, comunque dovesse andare la prossima e cruciale finestra di calciomercato. Se il giocatore restasse in Sardegna sarebbe patrimonio tecnico e idolo delle folle, viceversa una sua partenza porterebbe in dote un tesoro su cui costruire in prospettiva.

Nello spogliatoio tanti sperano che il centrocampista della Nazionale resti ancora alla corte di Maran, fra questi c’è Lucas Castro. L’argentino si è espresso così ai microfoni di Sportitalia: «Il futuro di Barella? Non lo so, dovremmo chiedere al presidente. Sinceramente non ne ho idea, vorrei tanto che rimanesse ma deciderà lui con la società. Sappiamo tutti che giocatore è, dovrà decidere se cambiare o no ma penso che stia bene anche a Cagliari. Dipende da lui».