Il Cagliari non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Feralpisalò: ecco il tabellino finale dell’amichevole giocata a Celledizzo

A Celledizzo, il Cagliari ha pareggiato questo pomeriggio per 1-1 contro la Feralpisalò in amichevole. La società lombarda punta al salto in Serie B per la prossima stagione e, nel corso della preparazione estiva, ha già incontrato una squadra di Serie A. Col Napoli finì 5-0. Quest’oggi invece, la Feralpisalò si è difesa bene e fino all’87’ è rimasta in avanti grazie al gol di Marchi. a Pareggiare i conti è stato Cerri sullo scadere.

MARCATORI: 73′ Marchi (F), 87′ Cerri (C)

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno (71′ Aresti); Cacciatore (46′ Pinna), Ceppitelli (46′ Klavan), Walukiewicz; Mattiello (46′ Castro), Ionita (46′ Oliva), Cigarini (46′ Bradaric), Lykogiannis (46′ Pajac); Joao Pedro (46′ Birsa); Ragatzu (46′ Despodov), Pavoletti (46′ Cerri). A disposizione: Rafael, Aresti, Ciocci; Pisacane, Biancu, Romagna. Allenatore: Rolando Maran.

FERALPISALÒ: De Lucia, Eleuteri, Contessa, Giani, Rinaldi, Magnino, Caracciolo, Ceccarelli, Scarsella, Legati, Pesce. A disposizione: Liverani, Spezia, Mordini, Menni, Travaglini, Lanza, Altare, Miceli, Libera Herghligiu, Rigamonti, Moraschi, Bertoli, Mauri, Marchi, Ferretti. Allenatore: Damiano Zenoni. Marcatori: Marchi (F), Cerri (C)