Cagliari-Genoa 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Cagliari-Genoa, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nel Boxing Day della Serie A, saranno cinque le gare che andranno in scena alle 15:00. Alla Sardegna Arena il Genoa è ospite del Cagliari. Compagini che sono separate da due soli punti a favore dei liguri, in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza.

Cagliari-Genoa 0-0: diretta live e sintesi

22′ – Fase di studio tra le due compagini, che faticano a trovare spazio per creare occasioni significative.

20′ – Cigarini riceve al limite da Padoin, ma il suo tiro è svirgolato e termina molto lontano dallo specchio della porta.

17′ – Anche Criscito sembra in difficoltà in seguito ad un colpo ricevuto all’anca. Il capitano del Genoa si porta a bordocampo, ma sembra poter proseguire.

16′ – Non sembra riuscire a farcela Joao Pedro. Cagliari costretto alla PRIMA SOSTITUZIONE: al suo posto entrerà Ionita.

14′ – PIATEK! Il bomber genoano tira da ottima posizione, ma Cragno è bravo a chiudere lo specchio sul suo palo e negargli il gol.

8′ – Regna l’equilibrio in questi primi minuti, le due formazioni sembrano essere ben schierate in campo.

5′ – OCCASIONE GENOA CON ROLON! Il centrocampista carica il mancino sul secondo palo, la palla esce non di molto.

3′ – Problemi per Joao Pedro, che si dirige momentaneamente a bordocampo dopo il precedente contrasto con Romero

2′ – Subito un’AMMONIZIONE per Romero dopo il ruvido intervento su Joao Pedro

1′ – SI COMINCIA! AL VIA CAGLIARI-GENOA!

Le squadre stanno scendendo in campo, a breve il fischio d’inizio

Cagliari-Genoa: formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Daga, Aresti, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cerri, Ionita, Sau, Lella, Romagna. Allenatore: Maran.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Sandro, Bessa, Lazovic; Hiljemark; Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Spolli, Lopez, Romulo, Kouamé, Pandev, Dalmonte, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic. Allenatore: Prandelli.

