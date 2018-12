Cagliari-Napoli 0-0, risultato e diretta live

Cagliari-Napoli, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tanto turnover in casa Napoli con Ancelotti che lascia fuori tutti gli interpreti titolari del tridente offensivo: in avanti giocano Milik e Fabian Ruiz, solo panchina per Insigne, Mertens e Callejon con capitan Hamsik. C’è Ospina in porta e non Meret, Malcuit titolare sulla destra con Maksimovic a far coppia con Koulibaly e Ghoulam a sinistra. Allan e Diawara il duo a centrocampo, Zielinski e Ounas gli esterni del 4-4-1-1 schierato a sorpresa da Ancelotti.

Cagliari-Napoli 0-0: diretta live in tempo reale e sintesi

2′ Napoli in pressing, fallisce il possesso del Cagliari

1′ Via! E’ iniziata Cagliari-Napoli alla Sardegna Arena, Doveri fischia il calcio d’inizio

E’ il momento dell’inno della Serie A, a breve il fischio d’inizio. I capitani Barella e Koulibaly scambiano i gagliardetti dei club.

Tra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo per l’inizio del match. Serata piuttosto calda a Cagliari, non c’è il fattore-vento visto contro la Roma

Fine della seduta di riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi.

L’odierno turno di Serie A prosegue alle 18 con la sfida di campionato in programma tra Cagliari-Napoli alla Sardegna Arena. La sedicesima giornata del campionato si concluderà solamente martedì sera con l’impegno del Milan in serata, mentre questa sera sarà di scena la Roma e domani la Lazio tra le squadre che hanno giocato le coppe in settimana. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Cagliari-Napoli delle ore 18.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Farias. A disposizione: Rafael, Aresti, Pajac, Andreolli, Cigarini, Dessena, Cerri, Sau. Allenatore: Rolando Maran

NAPOLI (4-4-1-1): Ospina, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Ounas, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Albiol, Luperto, Hamsik, Rog, Callejon, Younes, Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

Cagliari-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

L’atteso match delle ore 18 tra Cagliari-Napoli darà risposte importanti per il campionato. La formazione di Carlo Ancelotti vuole rispondere all’ennesima vittoria della Juventus e mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League in quel di Liverpool. Ancelotti potrà contare sul recuperato Mertens dopo i problemi accusati nel post-Anfield e in porta dovrebbe rivedersi ancora una volta Ospina per il sopravvenire di nuovi problemi fisici di Meret. Anche Verdi tra i convocati, ma andrà in panchina, così come rischia anche Hamsik per scelta tecnica. Non ci sarà Mario Rui sulla corsia mancina di difesa, al suo posto riecco Ghoulam titolare. Cagliari decimato dalle assenze, oltre all’assenza di Pavoletti il tecnico Maran deve fare a meno di Srna e Ceppitelli in difesa per squalifica. Torna Barella a centrocampo, spazio a Romagna al centro del reparto a protezione di Cragno.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Cerri, Sau. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Pajac, Andreolli, Cigarini, Dessena, Farias. Allenatore: Rolando Maran.

Cagliari-Napoli: i precedenti del match

Sono 35 le partite giocate in Sardegna nei campionati calcistici italiano per club tra Cagliari e Napoli. Di questi 35 incontri ben 18, più della metà, sono finiti con un segno X. Nove, invece, le vittorie per i sardi, 8 i successi esterni del Napoli che ha segnato 38 gol contro i 31 dei rossoblù. Il primo incrocio risale al 29 settembre 1963, 2-2 in Serie B tra Cagliari-Napoli con doppietta di Riva. Risale al 1 marzo 1970 la prima vittoria in Serie A del Cagliari sul Napoli, reti di Gori e Riva, mentre l’ultima vittoria è di nove anni fa, il 2-0 firmato Jeda e Lazzari il 19 aprile 2009. Ma in tante occasioni Cagliari-Napoli ha regalato gol e spettacolo, come il 3-3 del 2009/2010. Gli ultimi due incroci sono stati nettamente a favore della squadra campana, un doppio 0-5 con cui è crollata in casa la squadra sarda.

Cagliari-Napoli: l’arbitro del match

L’arbitro designato dall’Aia per la sfida tra Cagliari-Napoli delle 18 è il signor Daniele Doveri, fischietto toscano iscritto alla sezione arbitrale di Roma 1. L’arbitro Doveri sarà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Ranghetti in campo, mentre il quarto uomo della partita sarà Serra: Mariani e Marrazzo, infine, designati in qualità di addetti Var e Avar. Vediamo nel dettaglio i precedenti delle due squadre con il direttore di gara: Doveri ha arbitrato in Serie A 13 volte il Cagliari e il suo score recita due vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo precedente è di poche settimane fa, pareggio 2-2 in casa della Spal. Il Napoli, invece, è stato arbitrato in sedici occasioni da Doveri e il bilancio è piuttosto positivo: dieci volte il Napoli ha trovato la vittoria e pareggiato in cinque occasioni, mentre ha subito una sola sconfitta in sedici partite.

Cagliari-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.