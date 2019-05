Cagliari, Pavoletti sfida l’Udinese per incrementare il suo record

Stagione super per Pavoletti, la più prolifica dal suo approdo in Serie A. Il match con l’Udinese utile ad aumentare il bottino di gol

Non può che essere Leonardo Pavoletti l’uomo copertina di questo Cagliari. A furia di gol e prestazioni ha aiutato i sardi a raggiungere una salvezza tranquilla gestita per gran parte del campionato, senza mai correre grossi rischi. Dal punto di vista personale è anche la miglior stagione per l’attaccante dal punto di vista realizzativo. Sono 15 le marcature messe a segno dal livornese.

Superato il record personale del 2014/15, in cui i gol furono 14 con la casacca del Genoa. La partita interna con l’Udinese non ha nulla da dire per il campionato, ma può essere etichettata come un’ulteriore occasione per Pavoletti di incrementare il suo personale record stagionale. Lo farà alla Sardegna Arena, in quella che ormai è a tutti gli effetti casa sua.