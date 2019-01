Kalinic in trionfo e senza rivali: è lui il Calciobidone del 2018!

L’ex Milan Kalinic, oggi all’Atletico Madrid, è il Calciobidone del 2018: il croato stacca Schick della Roma e l’ex collega rossonero André Silva (oggi al Siviglia)

Alla fine non è sta una elezione, ma un vero e proprio plebiscino: Nikola Kalinic vince il Calciobidone 2018, ovvero il premio di cui ogni anno viene insignito il peggior acquisto della stagione precedente. L’ex attaccante del Milan, ora all’Atletico Madrid, dei circa 13mila voti totali, ne ha ricevuti la bellezza del 49,1%, staccando nettamente ogni altro candidato. Al secondo posto Patrick Schick (Roma) con il 19,3% delle preferenze, mentre al terzo posto c’è l’altro ex milanista, ora in prestito al Siviglia, André Silva, col 13,3% dei voti (leggi anche: ANDRÈ SILVA NEL MIRINO DELLA JUVENTUS!). Menzione come “jolly” a Joao Mario (Inter), che si afferma davanti a Benedikt Howedes (l’anno scorso alla Juventus, ora Lokomotiv Mosca) e Hakan Calhanoglu (Milan).

Kalinic succede a Gabigol, l’ex Inter freschissimo di passaggio al Flamengo (leggi anche: UFFICIALE: GABIGOL AL FLAMENGO! – VIDEO) vincitore nel premio nel 2017 dopo una mezza annata tragica con i nerazzurri. Fuori dal podio di questa edizione sono finiti invece il brasiliano Dalbert (Inter) e Marko Pjaca (Juventus, quest’anno in prestito con risultati non certo migliori alla Fiorentina). Tutti bidoni, ma nessuno quanto il buon Kalinic.