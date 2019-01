Calciomercato Bologna, è fatta per Sansone e Soriano: giovedì le visite

Dopo le promesse del patron Saputo, in arrivo i primi 2 rinforzi invernali per il Bologna di Pippo Inzaghi: è fatta per Sansone e Soriano.

Joey Saputo aveva promesso 5 rinforzi a gennaio ai tifosi del Bologna, e dalle parole è passato ai fatti: come riporta “Sky Sport”, infatti, è fatta per un doppio colpo dalla Spagna. Dal Villarreal sono in arrivo a Casteldebole l’attaccante Nicola Sansone e il centrocampista Roberto Soriano. Entrambi arriveranno con la formula del prestito con diritto di riscatto e saranno in Emilia questa sera per sostenere giovedì mattina le visite mediche. È fatta per Sansone e Soriano: Pippo Inzaghi potrà così utilizzare presumibilmente i due rinforzi già per il derby con la SPAL, in programma il prossimo 20 gennaio alla ripresa del campionato.

Sansone ha giocato finora 3 gare in questa stagione nella Liga spagnola con un gol e un assist, finendo ai margini del progetto del Sottomarino Giallo alla sua terza stagione in terra iberica. Soriano invece ha giocato la prima parte di stagione, sempre in prestito, con la maglia del Torino, ma in granata non è riuscito a convincere con 11 presenze e zero gol in Serie A nel 2018-19. Per tutti e due il Bologna rappresenta l’opportunità del riscatto. Gli emiliani hanno chiuso il 2018 al terzultimo posto in classifica con 13 punti in 19 gara e distano 3 punti dall’Empoli, quartultimo.

