Dessena al Brescia, è ufficiale: il toccante saluto del Cagliari

Calciomercato Cagliari, ufficiale l’addio di Daniele Dessena: il centrocampista è un nuovo calciatore del Brescia di Corini

E’ giunta al termine dopo otto anni l’avventura di Daniele Dessena al Cagliari. Il centrocampista è ufficialmente un nuovo calciatore del Brescia di Eugenio Corini, che lo ha prelevato a titolo definitivo. Una storia d’amore terminata per la voglia del classe 1987 di trovare più spazio, ma tocca particolarmente il saluto del club sardo.

Ecco il comunicato rossoblu: «Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Daniele Dessena al Brescia a titolo definitivo. Anima e cuore, passione e determinazione, una dedizione totale alla causa: Dessena chiude una fantastica avventura con il Cagliari che lo ha visto protagonista per ben 8 stagioni. Da quella 2009-2010 e dal gennaio 2012 a oggi: 206 partite giocate e 12 gol. In questi anni ha saputo trovare le parole giuste per introdurre i nuovi compagni di squadra in rossoblù, mostrando con l’esempio il valore di indossare la maglia del Cagliari. Sul terreno di gioco è stato trascinatore e guerriero. Per Daniele inizia ora un nuovo capitolo: il Cagliari lo ringrazia di cuore per quanto fatto in tutti questi anni in rossoblù, augurandogli il meglio per il continuo della sua carriera. In bocca al lupo, Capitano».