Brugman, pressing del Cagliari: il Pescara apre

Calciomercato Cagliari, blitz per Gaston Brugman: idea uruguaiana per la mediana rossoblu, trattativa con il Pescara

Trattativa aperta con il Boca Juniors per Nahitan Nandez, con il futuro di Nicolò Barella che resta tutto da scrivere: giorni caldi per il mercato del Cagliari, che ha già ufficializzato l’acquisto di Birsa per il reparto avanzato. E spunta Gaston Brugman…

Come riportato da Sportitalia, la dirigenza sarda ha avviato i contatti con il Pescara per il classe 1992: reduce da un buon avvio di stagione, tre gol e tre assist con la formazione di Pillon, il mediano non è considerato un incedibile dagli abruzzesi.