Calciomercato Cagliari: in arrivo Oliva, ufficiale il ritorno di Deiola

Cagliari molto attivo sul calciomercato: in attesa di Nandez, Oliva è atteso mercoledì per le visite, ufficiale il ritorno di Deiola.

Si muove a centrocampo il Cagliari. In attesa di capire se arriverà l’attesa fumata bianca con il Boca Juniors per Nandez (previsto un incontro fra i due club nelle prossime ore), il club isolano ha ufficializzato il ritorno in Sardegna di Alessandro Deiola, richiamato dal prestito al Parma, e si prepara ad accogliere il giovane talento uruguayano Christian Oliva, prelevato dal Nacional de Montevideo per 5 milioni di euro.

«Il Cagliari Calcio – si legge nella nota ufficiale del club rossoblù – comunica di aver definito con il Parma la risoluzione del prestito di Alessandro Deiola». L’esperienza in Emilia del ragazzo di San Gavino Monreale si chiude dunque con 10 presenze senza gol in campionato. In Sardegna sta invece per arrivare l’uruguayano Oliva, che nella giornata di mercoledì si sottoporrà alle visite mediche di rito a Roma presso la clinica Villa Stuart. Due importanti rinforzi a centrocampo per il tecnico Rolando Maran, in attesa di quello che potrebbe essere il grande colpo del presidente Giulini.

INTER, LA CHIAVE PER BARELLA SI CHIAMA NANDEZ: I DETTAGLI