Calciomercato Cagliari, obiettivo Brugman: si tratta col Pescara

Il Cagliari cerca un rinforzo a centrocampo: i sardi pensano a Brugman del Pescara, secco no dell’Atalanta per Pasalic.

In attesa di conoscere il futuro di Nicolò Barella, il Cagliari è alla ricerca di un innesto di qualità a centrocampo a prescindere dal possibile arrivo di Nandez. Cigarini, utilizzato in Coppa Italia da regista, non convince, ed ecco perché i rossoblù, attraverso il D.s. Carli, secondo quanto riferisce “Sky Sport” stanno provando a portare in Sardegna Gaston Brugman del Pescara. Il regista classe 1992 sta facendo molto bene in questa stagione con gli abruzzesi in Serie B: 18 presenze e 3 goal fino a questo momento nel campionato cadetto per uno dei protagonisti della squadra guidata da Giuseppe Pillon, più 2 presenze e una rete in Coppa Italia. Per l’uruguayano i sardi trattano con gli abruzzesi ma dovranno battere la concorrenza del Sassuolo, anch’esso interessato al giocatore.

Ai sardi piace molto anche Mario Pasalic, ma alla prima richiesta avanzata all’Atalanta si sono sentiti rispondere un secco no: il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, considera infatti il croato un elemento importante della rosa, benché fino a questo momento abbia giocato soltanto 758 minuti in campionato spalmati in 16 presenze complessive. In uscita invece, dopo Daniele Dessena, potrebbe esserci anche Marco Sau: l’attaccante sardo, oltre al Brescia, piace molto anche al Frosinone, che, secondo quanto riporta sempre “Sky”, propone ai rossoblù uno scambio con Camillo Ciano.

