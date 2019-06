Calciomercato, derby della Mole per un giovane dell’Atalanta

Calciomercato, derby della Mole tra Juve e Toro per un giovane dell’Atalanta: occhi puntati sulla primavera nerazzurra

La Primavera dell’Atalanta ha vinto il campionato battendo l’Inter in finale, e molti club hanno messo gli occhi sui gioiellini della Dea. Uno su tutti, Dejan Kulusevski, che ha impressionato per fisico e maturità.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicola Schira, si preannuncia un derby della Mole in versione calciomercato per il centrocampista serbo classe 2000. Juve e Toro si daranno battaglia per arrivare al talentuoso atalantino.