Derby d’Italia per Chiesa: l’Inter sfida la Juventus

Presente e futuro della Nazionale italiana, Federico Chiesa è pronto per il salto di qualità: l’attaccante della Fiorentina al centro del derby d’Italia in salsa calciomercato tra Inter e Juventus

Juventus e Inter in Chiesa: titolo accattivante in prima pagina su Tuttosport, con il futuro del gioiello della Fiorentina che tiene banco. Questa sera gigliati e bianconeri si affronteranno all’Artemio Franchi e il classe 1997 sarà un osservato speciale: la dirigenza torinese lo segue con interesse da due stagioni e a luglio l’ex amministratore delegato Giuseppe Marotta lo aveva prenotato per mister Massimiliano Allegri. Ma con l’addio alla Juve e lo sbarco imminente in nerazzurro la situazione potrebbe cambiare: il dirigente potrebbe infatti provare a portare con se a Milan l’esterno offensivo, molto gradito a Luciano Spalletti…