Facundo Ferreyra per il dopo Piatek: Genoa al lavoro

Calciomercato Genoa, nome nuovo per il dopo Piatek: idea Facundo Ferreyra, argentino in uscita dal Benfica. Le ultime

Martedì dovrebbe essere il giorno delle firme: Krysztof Piatek dal Genoa al Milan, affare da 40 milioni di euro. La dirigenza rossoblu è a caccia del sostituto del bomber polacco e spunta una pista straniera: secondo quanto riporta Primo Canale, piace molto Facundo Ferreyra.

L’argentino ha detto no all’offerta del Frosinone ma resta in uscita dal Benfica: un’operazione che si può chiudere in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, l’ex Shakhtar può sbarcare in Serie A…