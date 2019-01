Radovanovic è del Genoa: il Chievo vira su Dioussè

Calciomercato Genoa, è fatta per Ivan Radovanovic: il Chievo sostituirà il centrocampista con l’ex Empoli Dioussè

Genoa scatenato sul mercato. Dopo aver dato l’addio a Piatek, sostituito con Toni Sanabria, i rossoblu hanno chiuso un altro colpo in entrata: è arrivata la fumata bianca nel corso dell’incontro con il Chievo per Ivan Radovanovic, intesa sulla base di 4 milioni di euro. Il gialloblu è atteso martedì a Pegli per il primo allenamento.

E la società di proprietà Campedelli non si farà cogliere impreparata, come sottolinea Sky Sport: i clivensi si sono assicurati le prestazioni di Dioussè, ex Empoli reduce da due stagioni con la maglia del Saint-Etienne.