Piatek, no del Genoa a 35 milioni dal West Ham: futuro al Milan

Calciomercato Milan, concorrenza del West Ham per Piatek: offerti 35 milioni di euro al Genoa, no di Enrico Preziosi

Il Milan punta tutto su Krysztof Piatek per l’attacco, ma attenzione alla concorrenza. Il direttore tecnico Leonardo ha posticipato la partenza per Gedda per tentare di raggiunge la definitiva intesa con il Genoa per il polacco, con i rossoblu che hanno aperto all’operazione: Sky Sport sottolinea che Enrico Preziosi chiede 40 milioni di euro, operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

E attenzione alla concorrenza dei club europei: l’ex Ks Cracovia nelle ultime settimane è stato accostato al Real Madrid, ma i primi passi concreti sono stati fatti da un club di Premier League secondo Sportitalia. Il West Ham ha messo sul piatto 35 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante: no secco di Preziosi, con la pista che porta in rossonero che resta quella privilegiata. Ore caldissime…