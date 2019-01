Radu tornerà all’Inter: 12 milioni al Genoa

Andrei Radu tornerà all’Inter in estate: i nerazzurri controriscatteranno il portiere romeno dal Genoa, ecco cifre e dettagli

Protagonista nella formazione Primavera dell’Inter, Andrei Radu ha lasciato Milano in estate per vivere la sua prima esperienza da protagonista in Serie A, sbarcando al Genoa. 15 presenze fin qui per il romeno, che ha evidenziato qualità notevoli. E il Biscione controriscatterà il suo cartellino…

Fc Inter News parla di accordi già presi con il Grifone: operazione da 12 milioni di euro, con il 21enne di Bucarest che tornerà alla base per giocarsi le sue carte. Non è possibile escludere anche l’inserimento di contropartite tecniche, strada che potrebbe far scendere il costo economico dell’affare.