Calciomercato Inter: Diego Godin in dirittura d’arrivo per giugno. L’arrivo del difensore uruguaiano anticamera per l’addio di Skriniar?

Calciomercato Inter: Diego Godin vicinissimo ai nerazzurri per giugno. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro è ai dettagli per far arrivare il difensore uruguaiano a Milano per la prossima stagione. Il ds Ausilio ha lavorato nelle ultime settimane per centrare il colpo a parametro zero – Godin è in scadenza con l’Atletico Madrid a giugno – e il trasferimento dovrebbe concretizzarsi sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo. L’arrivo dell’uruguaiano classe 1986 potrebbe spianare la strada alla cessione di Milan Skriniar, monitorato da tempo da top club inglesi quali Chelsea e Manchester United.