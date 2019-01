Inter, affari a costo zero: risale Herrera, offerto Valencia

Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di affari a costo zero: risalgono le quotazioni di Herrera, offerto Antonio Valencia

Inter a caccia di pedine di livello per la formazione Luciano Spalletti già per gennaio, ma la dirigenza inizia a lavorare per la sessione estiva. Fari puntati sui colpi a costo zero, Sky Sport riporta due piste delle ultime ore: parliamo di Hector Herrera e di Antonio Valencia.

Il messicano, già seguito in passato, è in scadenza con il Porto ed è in netta risalita nelle gerarchie nerazzurre. Per quanto riguarda l’esterno del Manchester United, è stato offerto in vista di giugno: difficilmente rinnoverà con i Red Devils, un’occasione stuzzicante per il Biscione…