Calciomercato Inter, incontro in sede tra dirigenza e agente Barella

Calciomeracato Inter, è avvenuto in sede l’incontro tra Beltrami (agente di Barella e di Nainggolan) e la dirigenza

L’Inter si muove sul mercato per costruire la squadra perfetta per Antonio Conte. Oggi è avvenuto un incontro tra Alessandro Beltrami, agente di Nainggolan e Nicolò Barella, e la dirigenza nerazzurra.

Argomento della discussione il trasferimento in nerazzurro del centrocampista del Cagliari: ci sarebbe il gradimento del giocatore, ma manca ancora l’accordo tra i due club, con i sardi che non faranno sconti per il loro gioiello.